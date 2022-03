Fußball-Landesliga

Der TSV Nördlingen ist in (fast) jeder Hinsicht die Nummer eins

Plus Wie man’s auch dreht, der TSV Nördlingen führt beinahe jede Statistik der Landesliga Südwest an. Auch die der erfolgreichsten Torjäger.

Von Klaus Jais

Fußball-Landesligist TSV Nördlingen ist zurzeit in jeder nur möglichen Statistik die Nummer eins: In der Gesamttabelle sind die Rieser selbst dann Tabellenführer, wenn die Mitkonkurrenten 1. FC Sonthofen und TSV Gilching/Argelsried ihre Nachholspiele gewinnen würden. Auch die reine Heimtabelle führen die Rieser an, allerdings nur einen Punkt vor dem 1. FC Sonthofen, der einzigen Mannschaft der Liga, die noch ohne Heimniederlage ist. Auch in der reinen Auswärtstabelle sind die Kerscher-Schüzlinge mit 26 Punkten aus 13 Spielen die Nummer eins, drei Punkte vor dem 1. FC Sonthofen. Auch die Fairnesswertung führen die Rieser mit 45 gelben Karten und einer gelb-roten Karte an, gefolgt vom SV Egg an der Günz und dem SV Bad Heilbrunn. Nur drei Teams sind noch ohne rote Karte: der TuS Geretsried, der FC Kempten und der TSV Nördlingen. Auch die Torjägerliste der Liga führt ein Spieler des TSV Nördlingen an: Mit seinen zwei Toren beim 3:1-Sieg in Aystetten verbesserte sich Simon Gruber auf 15 Treffer.

