Beim Nördlinger Arbeitssieg helfen die Gäste mit

Plus Der einzige TSV-Treffer beim Heimerfolg gegen Durach resultiert aus einem Eigentor. Weil die Verfolger patzen, baut das Kerscher-Team seinen Vorsprung in der Tabelle aus.

Es war ein hartes Stück Arbeit, der 1:0 (0:0)-Sieg des TSV Nördlingen über den VfB Durach. Bitter für die stark verteidigenden Allgäuer, dass sie den Siegtreffer in der 85. Minute durch ein Eigentor von Manuel Methfessel selber erzielten, wobei der VfB-Kapitän einer scharfen Hereingabe von Manuel Meyer eine völlig andere Richtung gab.