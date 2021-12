Der TSV punktet mit Auswärtsstärke und Torhunger

Die Bilanz der Sommer- und Herbstrunde fällt für die Nördlinger sehr positiv aus.

Fußball-Landesligist TSV 1861 Nördlingen überwintert als Tabellenzweiter, nur einen Punkt hinter Tabellenführer 1. FC Sonthofen und punktgleich mit dem TSV Gilching/Argelsried, der aber ein Spiel weniger absolviert hat. Bei einem erneuten Saisonabbruch mit Quotientenregelung würden übrigens die Oberbayern in die Bayernliga aufsteigen, denn sie hätten vom Führungstrio den besten Quotienten (2,15). Sonthofen hat Quotient 2,095 und Nördlingen 2,047. Aber es wird davon ausgegangen, dass im Frühjahr weitergespielt wird. Nach derzeitigem Stand hat der TSV Nördlingen am 5. März sein erstes Punktspiel im nächsten Jahr zu Hause gegen den FV Illertissen II.

In der reinen Heimtabelle fällt auf, dass der TSV Gilching/Argelsried (26 Heimpunkte) und der 1. FC Sonthofen (24) zu Hause noch ungeschlagen sind, während der TSV Nördlingen (23) im Gerd-Müller-Stadion bereits zwei Niederlagen quittieren musste. Der FC Memmingen II ist mit erst acht Punkten schwächstes Heimteam. Auswärts heimsten der 1. FC Sonthofen und der TSV Nördlingen jeweils 20 Punkte ein, der TSV hat aber ein Auswärtsspiel weniger als die Allgäuer. Auf nur sieben Auswärtspunkte kamen der FC Memmingen II, der TuS Geretsried und der VfR Neuburg. Erfolgreichster Elfmeterschütze war Maximilian Drechsler (SV Cosmos Aystetten), der vier Elfer versenkte. Gleich drei Elfmeter verschossen drei verschiedene Spieler des FC Kempten. Der SV Cosmos Aystetten (16. Platz), der SV Egg an der Günz (14.) und der FC Memmingen II (18.) haben inzwischen andere Trainer als noch bei Saisonstart.

Die Fairnesswertung führt der TSV Nördlingen mit 36 gelben und einer gelb-roten Karte an, gefolgt vom SV Cosmos Aystetten (41 gelbe, eine gelb-rote). Mit bereits 66 gelben, vier gelb-roten und drei roten Karten bildet der SC Ichenhausen das Schlusslicht der Fairnesswertung. Gleich vier Spieler haben bereits je zweimal die gelb-rote Karte erhalten. Die Spieler mit den meisten Gelb-Verwarnungen beim TSV Nördlingen waren Alexander Schröter und Nico Schmidt (je fünf).

Den torgefährlichsten Angriff hat der TSV Nördlingen (51 Tore), relative Sturmflaute dagegen beim SV Cosmos Aystetten (24 Tore). Die wenigsten Gegentore (jeweils 20) haben der 1. FC Sonthofen und der TSV Gilching/Argelsried kassiert. Mit bereits 48 Gegentoren hat der VfR Neuburg die schwächste Defensive. Die drei Vereine mit dem höchsten Zuschauerzuspruch sind der SV Bad Heilbrunn (329 im Durchschnitt), der TSV Nördlingen (311) und der FC Kempten (289). Die Regionalligareserven des FV Illertissen (67 Zuschauer) und des FC Memmingen (60) bilden das Schlusslicht in der Zuschauergunst.

Nördlingens Trainer Daniel Kerscher setzte in den bisherigen 21 Spielen insgesamt 26 Spieler ein. Alle 21 Punktspiele bestritten Jonathan Grimm, Jakob Mayer, Mirko Puscher, Nico Schmidt und Jens Schüler. 20 Spiele absolvierten Torwart Daniel Martin und Etienne Perfetto. Auf 18 Einsätze kam Simon Gruber und 17-mal spielte Julian Bosch. Besonderheiten der Statistik: Perfetto stand 15-mal in der Anfangself und wurde 14-mal ausgewechselt. Häufig ausgewechselt wurden auch Alexander Schröter (neunmal), Simon Gruber, Leon Dammer (je siebenmal) sowie Mirko Puscher und Manuel Meyer (je sechsmal). Am häufigsten eingewechselt wurden Simon Lösch (zwölfmal), Luka Pesut (elfmal), Julian Bosch, Jonas Sandmeyer (je achtmal) und Leon Dammer (siebenmal).

Die 51 erzielten Treffer des TSV Nördlingen verteilen sich auf 13 Spieler (darunter zwei gegnerische Eigentorschützen).