Ein hartes Stück Arbeit für den TSV Nördlingen

Plus Landesliga-Spitzenreiter TSV Nördlingen sichert sich auf Kunstrasen in Kempten drei wichtige Auswärtspunkte und baut seine Tabellenführung aus.

Fußball-Landesliga-Tabellenführer TSV Nördlingen setzte seine gute Serie fort und gewann beim FC Kempten nicht unverdient mit 2:1. Jonathan Grimm und Simon Gruber waren die TSV-Torschützen.