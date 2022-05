Meister TSV Nördlingen fehlt ein wenig die Spannung

Plus Im für die Rieser bedeutungslosen letzten Saisonspiel unterliegt das Kerscher-Team dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 2:3. Nicolai Geiß kassiert kurz vor Schluss die rote Karte.

