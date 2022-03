Fußball-Landesliga Südwest

vor 21 Min.

Nördlingen wird vom Jäger zum Gejagten

Nicolai Geiß (am Ball) fällt gegen Durach aus. Jakob Mayer (rechts neben ihm) wird dagegen mit Sicherheit in der Anfangself stehen.

Plus Nach dem Sprung an die Tabellenspitze will der TSV Nördlingen im Heimspiel gegen den zuletzt starken VfB Durach Rang eins verteidigen. Warum die Gäste quasi ein Familienbetrieb sind.

Von Klaus Jais

Als frischgebackener Tabellenführer der Landesliga Südwest empfängt der TSV 1861 Nördlingen den Tabellenneunten VfB Durach. Bislang waren die Rieser meistens in der Rolle des Jägers, plötzlich sind sie die Gejagten. Ob die Position des Spitzenreiters eher zur Bürde wird, zeigt sich heute ab 14 Uhr im Gerd-Müller-Stadion.

