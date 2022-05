Riesenschritt des TSV Nördlingen Richtung Meisterschaft

Plus Landesliga-Tabellenführer TSV Nördlingen distanziert seinen schärfsten Verfolger Sonthofen klar und steht vor dem Wiederaufstieg in die Bayernliga.

Der Spielzweck im Fußball ist einfach, geradezu primitiv. Von der Mannschaft am Ball verlangt er, Tore zu schießen, von der Mannschaft in der Abwehr, Tore zu verhindern. Mit dem Ballbesitz wechseln die Aufgaben. Das Markenzeichen guter Mannschaften ist das gedankenschnelle Umschalten vom Angriff auf die Abwehr und von der Abwehr wieder auf den Angriff ohne jede Verschnaufpause. Und genau dies verinnerlichte der TSV Nördlingen vor 530 Zuschauern gegen den 1. FC Sonthofen. Der 3:0-Sieg war geradezu ein Meisterstück, auch wenn die Rieser bei nunmehr acht Punkten Vorsprung noch ein kleines Stück vom Titel entfernt sind.