Fußball-Landesliga Südwest

vor 42 Min.

Steigt die Nördlinger Meisterfeier vor eigenem Publikum?

Mario Taglieber bestritt am 10. April sein letztes Spiel und steht gegen Gersthofen im Kader.

Plus Dem TSV Nördlingen genügt am Samstag gegen Gersthofen bereits ein Punkt, um den Wiederaufstieg in die Bayernliga perfekt zu machen. Anstoß ist bereits um 14 Uhr.

Von Klaus Jais

Der vorletzte Spieltag der Fußball-Landesliga Süd-West wird einheitlich zur gleichen Uhrzeit angepfiffen. Deshalb findet das letzte Heimspiel des TSV Nördlingen gegen den schwäbischen Rivalen TSV Gersthofen bereits am Samstag um 14 Uhr (Gerd-Müller-Stadion) statt.

