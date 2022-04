TSV Nördlingen: Mehr Spitzenspiel geht nicht

Plus Tabellenführer TSV Nördlingen kann gegen den Zweiten 1. FC Sonthofen für eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft sorgen.

Fällt heute eine Vorentscheidung um die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga Südwest? Die Fakten: Tabellenführer TSV 1861 Nördlingen (63 Punkte) empfängt den Tabellenzweiten 1. FC Sonthofen (58 Punkte, aber ein Spiel weniger). Schiedsrichter Rico Spyra (FC Erding) pfeift das Spiel der nördlichsten gegen die südlichste Mannschaft der Spielklasse um 15.30 Uhr an.