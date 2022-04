Fußball-Landesliga Südwest

vor 16 Min.

TSV Nördlingen verpasst Auswärtssieg gegen Ichenhausen

Plus Simon Gruber bringt den TSV Nördlingen in Führung, doch in der zweiten Halbzeit sind die Rieser lange zu passiv. Am Ende verpasst Schmidt knapp.

Von Klaus Jais

Mit dem gleichen Ergebnis wie beim Hinspiel endete das Fußball-Landesligaspiel zwischen dem SC Ichenhausen und dem TSV Nördlingen. Nach dem 1:1 beim Tabellenvierten ist der Tabellenführer nun bereits acht Spiele in Folge ungeschlagen. Der TSV-Torschütze war Simon Gruber mit Saisontor Nummer 18.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen