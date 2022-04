Fußball-Landesliga Südwest

vor 34 Min.

Verfolger machen Jagd auf den TSV Nördlingen

Plus Die Fußballer des TSV Nördlingen treffen in den nächsten Wochen auf ihre schärfsten Landesliga-Konkurrenten. Den Anfang macht am Samstag der Tabellenvierte SC Ichenhausen.

Von Klaus Jais

Für Fußball-Landesligist TSV Nördlingen kommt in den nächsten Wochen ein „Schwergewicht“ nach dem anderen. Zu dieser Kategorie gehört auch der Tabellenvierte SC Ichenhausen, der zwar auf den zweiten Platz bereits zehn Punkte Rückstand aufweist, aber gerade deswegen völlig befreit aufspielen kann. Anpfiff ist am heutigen Samstag um 14 Uhr auf dem Sportplatz Am Hindenburgpark in der Krumbacher Straße.

