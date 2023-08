Landesliga-U19 des TSV Nördlingen holt sich 3:2-Auftaktsieg

Eine knappe Sache ist der erste Heimsieg der Fußball-U19 des TSV Nördlingen in der Landesliga. Den Siegtreffer erzielt Siebachmeyer erst in der Nachspielzeit.

Mit einem Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg ist die Fußball-U19 des TSV Nördlingen in die neue Saison der Landesliga Bayern Süd gestartet. Die Gastgeber feierten einen 3:2 (2:1)-Sieg, wobei das Siegtor erst in der vierten Minute der Nachspielzeit fiel.

Die jungen Rieser attackierten von Beginn an sehr hoch. In der 27. Minute setzte Luca Truffellini seinen Gegenspieler stark unter Druck, sodass dieser nur unkontrolliert zu seinem Torhüter zurückspielen konnte. Bastian Köninger roch die Situation und war vom gegnerischen Torwart nur durch ein Foulspiel zu stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tom Müller souverän ins linke untere Eck. Nur eine Minute später (28. Minute) erhöhte die U19 des TSV Nördlingen auf 2:0. Nachdem sich Fabio Siebachmeyer auf der rechten Seite sehenswert durchsetzen konnte, sah er den besser postierten Bastian Köninger in der Mitte, der aus circa 18 Metern platziert in die linke untere Ecke abschloss. Kurz vor der Halbzeit gelang den Gästen durch Arda Yücel der 2:1-Anschlusstreffer.

Nördlingens Trainer Göttler sieht 60 sehr gute Minuten seiner Mannschaft

In der 50. Minute traf Burak Uludag nach einem langen Ball zum 2:2-Ausgleich. Für die Erlösung der jungen Rieser sorgte Fabio Siebachmeyer, der nach glänzender Hereingabe von Thomas Schmid in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Endstand traf. „Rückblickend betrachtet haben wir über 60 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. Nach der 2:0-Führung haben wir im Mittelfeld die Kontrolle verloren und waren insgesamt von unseren Gegenspielern zu weit entfernt. Nach den beiden Gegentreffern haben wir uns Schritt für Schritt zurück in die Partie gekämpft und hatten in den letzten 30 Minuten wieder eine klare Feldüberlegenheit. In Summe war es ein Sieg der Moral und des Willens, was mich sehr stolz macht“, sagte TSV-Trainer Michael Göttler nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Stefan Baur (SC Tapfheim).

Dieser verhängte eine Zeitstrafe gegen Hannes Dauser (68.) und gegen vier Schwaben-Spieler (70./71./84./90. +2). Außerdem sah ein Gästespieler die Gelb-Rote Karte (87.). Am Samstag gastiert die U19 des TSV Nördlingen beim Bayernliga-Absteiger SV Schalding-Heining. (gö/jais)

TSV Nördlingen U19: Oettle; Thum, Truffellini, Rothgang, Dauser, Köninger (ab 85. Bickelbacher), Forisch (ab 46. Maile), Siebachmeyer, Schmid, Ochs, Müller.