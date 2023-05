Lauber SV feiert Pfingstwochenende mit Fußball, Darts und viel Musik

Über Pfingsten wird in Laub wieder groß gefeiert. Musik, Kulinarik und viel Sport stehen auf dem Programm beim Lauber Pfingstsportfest.

Beim Lauber Sportverein findet von Freitag, 26. Mai, bis Montag, 29. Mai, das jährliche Pfingstsportwochenende mit Festzeltbetrieb statt. An diesem extralangen Wochenende bietet der Verein mit viel Fußball, Kulinarik und Musikunterhaltung für Jung und Alt ein attraktives Programm an. Auch Freunde des Dartsports kommen dabei auf ihre Kosten.

Das Sportwochenende beginnt am Freitagabend um 18 Uhr mit dem Kleinfeldturnier der Betriebsmannschaften. Bevor es zu einem gemütlichen bayerischen Trachtenabend mit der Musikkapelle aus Deinigen übergeht, stehen sich die Betriebsmannschaften von Märker Harburg, Jeld-Wen Oettingen, Ohnhäuser Wallerstein und Hama Monheim in der Gruppe A, sowie die Kicker von der CommScope Buchdorf, der BG Leberle/Eireiner, JVA Kaisheim und Valeo Wemding in der Gruppe B gegenüber.

Pfingstpokalturnier bietet Platz für Fußball und Darts

Das sportliche Programm beginnt am Pfingstsamstag mit den letzten Saisonspielen der Kreisklasse Nord 1, zu Gast ist der FSV Flotzheim. Ab 13.45 Uhr stehen sich die beiden Reserven gegenüber und ab 15.30 Uhr die ersten Mannschaften. Ab 16 Uhr beginnt das 3. Steeldart-Turnier mit 96 geplanten Hobby-Dartspielern im Festzelt. Bis Mitternacht wird unter professionellen Turnierbedienungen der Turnierteilnehmer mit dem ruhigsten Wurfarm ermittelt. Um 17.15 Uhr wird ein U13 D-Jugend Einlagespiel den fußballerischen Tag ausklingen lassen, dabei trifft die Mannschaft des TSV Nördlingen auf die des TSV Landsberg.

Der Pfingstsonntag wird vom Turnier der Hobbymannschaften geprägt. Ab elf Uhr geht es nonstop mit 16 Mannschaften bis zum Finalspiel am Abend durch. In den Abend- und Nachtstunden wird die Stimmungsband "Die Bande“ auftreten, die den müden Freizeitkickern nochmals neuen Schwung verpassen wird. Der Eintritt dafür ist frei.

Erstmals Austragung des D-Junioren Landratspokals

Parallel zum Mittagstisch mit Hähnchen vom Grill, Grillwürstchen, Käse vom Laib und vielem mehr eröffnet ein F- und E-Juniorenturnier am Pfingstmontag ab 11 Uhr das sportliche Programm des letzten Festtages. Bevor um 16.30 Uhr das Endspiel des Landratspokal der U13 D-Junioren stattfindet, zeigen die G-Jugend und Bambinis in einem Einlagespiel um 15 Uhr ihr erlerntes Können den Zuschauerinnen und Zuschauern. Zum Ausklang der Festtage wird den Festzeltbesuchern ein musikalischer Leckerbissen von der mittlerweile über die Grenzen hinaus bekannte Formation der "Wilderer Buam“ serviert.



Lesen Sie dazu auch

Das gesamte Festprogramm sowie alle Spielpläne zum Runterladen finden Interessierte auf der Homepage www.laubersv.de. Alle Informationen – ständig aktualisiert – gibt es zudem bei Facebook und auf der Instagram-Seite des Lauber SV. (AZ)