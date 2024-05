Lauber SV fiebert dem Pfingstsportwochenende entgegen

Von Freitag bis Montag gibt es in Laub wieder viel Fußball, Kulinarik und Musik. Wann welche Mannschaften spielen und was noch geboten wird.

Der Lauber Sportverein freut sich sehr, wieder sein traditionelles Pfingstsportwochenende mit Festzeltbetrieb vom 17. bis 20. Mai austragen zu können. Mit viel Sport, gutem Essen und musikalischer Unterhaltung will der LSV auch in diesem Jahr Jung und Alt ein attraktives Programm bieten.

Das Sportwochenende beginnt am Freitagabend um 18 Uhr mit dem Kleinfeldturnier der Betriebsmannschaften. Bevor es zum gemütlichen Trachtenabend mit der Musikkapelle aus Deinigen übergeht, stehen sich die Betriebsmannschaften von JVA Kaisheim, Hama Monheim, Ohnhäuser Wallerstein und BG Leberle/Eireiner in der Gruppe A, sowie die Kicker von Jeld-Wen Oettingen, DS Smith Packaging Nördlingen, SPN Nördlingen und Märker Harburg in der Gruppe B gegenüber. Außerdem findet dieses Jahr ebenfalls mit acht Mannschaften zeitgleich ein AH-Turnier statt. Dabei sind in der Gruppe A die Kicker vom Lauber SV, SV Wechingen, SG Alerheim/D.L.P. und SV Megesheim. In der Gruppe B spielen TSV Monheim, SpVgg Deiningen, TSV Wemding und der TSV Wassertrüdingen gegeneinander.

E-Jugend des 1. FC Heidenheim spielt am Samstag in Laub

Das sportliche Programm beginnt am Pfingstsamstag um 11.15 Uhr mit einem E-Jugend-Turnier mit acht Mannschaften, darunter auch der 1. FC Heidenheim. Am Nachmittag starten dann die Spiele der Lauber Herren-Mannschaften beim 24. Spieltag der Kreisklasse Nord 1. Um 15.15 Uhr beginnt die Reserve gegen den SC Athletik Nördlingen II. Direkt im Anschluss um 17 Uhr spielt die erste Mannschaft gegen den TSV Unterringingen. Ab 16 Uhr beginnt das vierte Steeldart-Turnier mit 96 Hobby-Darter im Festzelt. Bis Mitternacht wird unter professionellen Turnierbedienungen der treffsicherste und nervenstärkste Turnierteilnehmer ermittelt.

Der Pfingstsonntag wird vom Turnier der Hobbymannschaften geprägt. Ab 11 Uhr geht es nonstop mit 16 Mannschaften bis zum Finalspiel am Abend durch. In den Abend- und Nachtstunden spielt die Stimmungsband „Die Bande“, die den müden Freizeitkickern nochmals neuen Schwung verpassen soll.

Landratspokal der D-Junioren ist das letzte Sportevent der Festtage

Parallel zum Mittagstisch mit Schweinerollbraten und den bekannten Lauber Spezialitäten eröffnet um 10 Uhr das F2/E2-Einlagespiel den Pfingstmontag und damit das sportliche Programm des letzten Festtages. Anschließenden startet um 11 Uhr das Bambini-Event-Turnier mit sechs Mannschaften. Nach dem Mittagessen findet ab 13 Uhr ein F-Jugendturnier statt, bevor ab 15 Uhr die A-Jugend des Lauber SV gegen die JFG Aschberg in der Kreisliga-Aufstiegsrunde um die Punkte kämpft. Den Abschluss des Sportprogramms bildet um 17 Uhr das Endspiel des Landratspokals der U13-D-Junioren.

Zum Ausklang der Festtage wird den Festzeltbesuchern ein musikalischer Leckerbissen von der mittlerweile über die Grenzen hinaus bekannte Formation der „Wilderer Buam“ serviert. Das komplette Programm mit allen Turnierplänen gibt es unter www.laubersv.de/pfingsten. (AZ)