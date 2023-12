Legenden bereichern das Mitternachtsturnier am Hesselberg

Plus Neben den ersten Mannschaften tragen am 25. Dezember auch vier Teams mit regionalen Fußballlegenden ein Turnier aus. Wer dabei die Fußballschuhe schnürt.

Beim 30. Hallenfußball-Mitternachtsturnier des TSV Wassertrüdingen werden am 25. Dezember zehn Mannschaften in der Hesselberghalle auflaufen, darunter auch der TSV Nördlingen und der SV Holzkirchen. Zusätzlich dazu wird es ein Legendenturnier geben, bei dem vier Teams mit einstigen Größen von der Kreisliga bis zur Bundesliga auflaufen.

Eingebettet in das Jubiläumsturnier ist ein Wettbewerb mit handverlesenen Auswahlmannschaften, die sich Trüdinger Legenden, Michls Legenden, Legenden Hesselberg und Hansis Legenden nennen. Die vier Teams spielen anlässlich des 30. Mitternachtsturniers eine eigene Runde aus. Diese verspricht Hallenfußball höherer Qualität, wenn auch das Tempo nicht mehr das höchste sein wird. Ehemalige Bundesliga-, Regionalliga-, Bayern- und Landesligaspieler werden zu sehen sein.