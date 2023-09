Fußball

vor 48 Min.

Maihingen ist zurück an der Tabellenspitze

Bezirksliga-Absteiger Maihingen (in Orange-Schwarz) hatte gegen Aufsteiger Ebermergen/Mündling-Sulzdorf seine liebe Mühe. Den 0:2-Rückstand drehten die Rieser aber noch und gewannen mit 3:2.

Plus Fußball Kreisliga Nord: Der FCM dreht das Spiel gegen Ebermergen. Marktoffingen und Deiningen holen erste Siege, Riedlingen verliert drittes Heimspiel in Folge.

Der FC Maihingen holt sich nach der 1:3-Niederlage vergangene Woche drei Punkte zu Hause, tut sich gegen den Aufsteiger Ebermergen aber schwer. Die SpVgg Deiningen siegt überraschend mit 2:0 in Reimlingen, und auch Marktoffingen macht den ersten Sieg in der Saison klar.

FSV Reimlingen – SpVgg Deiningen 0:2 (0:1). Die erste gute Chance des Spiels hatten die Deininger. Doch Leon Dammer schoss knapp am Tor vorbei. In der 41. Minute vergab Dominik Kohnle einen Elfmeter für die Heimelf. Kurz darauf folgte die Antwort der Gäste: Tim Betzler traf zum 1:0-Pausenstand (45.). Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Reimlingen einige Torchancen. Danach wurden erneut die Gäste durch einen Freistoß von David Chlebisz gefährlich. Auch von einer Gelb-Roten Karte für den Torhüter Marlon Dahms ließen sich die Gäste nicht entmutigen. Und so traf Marvin Löfflad trotz Unterzahl spät zum 2:0-Endergebnis (90.+4). Zuschauer: 280. (fsv)

