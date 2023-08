Maihingen wirft Wemding aus dem Toto-Pokal

Bezirksliga-Absteiger siegt mit 2:1. Ederheim kommt gegen Alerheim weiter, Reimlingen scheidet aus.

Nach dem Achtelfinale im Toto-Pokal sind mit dem FC Maihingen und der SpVgg Ederheim nur noch zwei Rieser Mannschaften im Wettbewerb vertreten. Ausgeschieden ist der FSV Reimlingen, der gegen Türk Gücü Lauingen mit 2:4 unterlag.

Timur Cukur hatte die Gäste aus Lauingen nach einer Viertelstunde in Führung gebracht. Dominik Kohnle gelang nach 29 Minuten der 1:1-Ausgleich und in der 58. Minute brachte er den FSV sogar in Führung. Doch das 2:2 durch Nuh Arslan fiel viel zu schnell, nämlich bereits eine Zeigerumdrehung später. Nach dem 2:2 wurde Robin Helmschrott für Marco Kraus eingewechselt. Mit seinem zweiten Tor brachte Cukur den West-Kreisligisten erneut in Führung (74.) und in der Nachspielzeit machte Mohamad Alsebae alles klar. Eine Zeitstrafe gegen Kaan Ellici fiel nicht mehr ins Gewicht.

Ederheim setzt sich im Totopokal gegen Alerheim durch

Der FC Maihingen gewann gegen den TSV Wemding 2:1. Die Wallfahrtsstädter gingen nach einer Viertelstunde durch Cedric Schweiger in Führung. Im zweiten Durchgang drehte die Heimelf das Spiel: Raphael Stimpfle glich zum 1:1 aus (58.) und Maximilian Steger erzielte das Siegtor (75.). Schiedsrichter Ralf Sedlatschek verhängte noch zwei persönliche Strafen: Gästespieler Kevin Reicherzer kassierte eine Zeitstrafe (85.), Maximilian Wengert (FCM) sah in der Nachspielzeit die Ampelkarte.

Sieben Gelbe Karten und eine Zeitstrafe verhängte Schiedsrichter Andreas Löw im Spiel der SpVgg Ederheim gegen die SG Alerheim. Alle Tore fielen in der ersten halben Stunde: Lars Möhnle brachte die Heimelf schon nach fünf Minuten in Führung und nur zwei Minuten später legte Michael Brenner nach. Lars Rau verkürzte per Elfmeter auf 2:1 (14.), doch Brenner stellte in der 28. Minute den alten Abstand und das Endergebnis her. In der Schlussminute kassierte Brenner noch eine Zeitstrafe.

Die fünfte Runde (Viertelfinale) wird am Mittwoch, 23. August, um 18.15 Uhr gespielt. Die Paarungen lauten: SpVgg Ederheim – FC Maihingen, SV Ehingen-Ortlfingen – Türk Gücü Lauingen, Türkiyemspor Krumbach – TSV Ziemetshausen, TSV Offingen – FC Grün-Weiß Ichenhausen. (jais)