Maihingens Bezirksoberliga-Fußballerinnen bleiben auf Kurs

Plus In Wattenweiler gewinnen die Damen des FC Maihingen mit 4:1 und halten sich in der oberen Tabellenhälfte der Bezirksoberliga.

Wattenweiler bleibt für die Maihinger Fußballerinnen ein gutes Pflaster. Im fünften Spiel in Wattenweiler konnten sie den vierten Sieg einfahren. Mit 1:4 (1:2) unterlag der SVW den Rieserinnen. Dabei waren die Aussichten für Maihingen aufgrund einiger Ausfälle vor Spielbeginn alles andere als gut.

Gegenüber dem jüngsten Heimsieg gegen Ottobeuren musste Trainer Fabian Piechatschek auf drei Stammspielerinnen verzichten. Dazu musste Lena Wiedemann bereits in der 9. Spielminute nach hartem Einsteigen eine längere Verletzungspause einlegen. In Anbetracht dessen zeigte das gesamte Team eine konzentrierte und zielstrebige Leistung. Vom Anpfiff weg zeigten die FC-Damen, dass sie auf Sieg spielen wollten, und hatten durch Emily Uhl schon nach wenigen Sekunden die erste Torchance. Die Gastgeberinnen hatten mehr Ballbesitz, die besseren Angriffe zeigten aber die Rieserinnen, die nach einer Ecke in der 7. Spielminute durch Lisa Koukol den ersten Torabschluss hatten.

