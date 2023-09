Fußball

vor 2 Min.

Maihingerinnen verlieren zum Auftakt beim Meisterschaftskandidaten

Plus Nur zu zwölft treten die Maihinger Fußballerinnen zum Saisonauftakt beim TSV Schwaben Augsburg II an. Dennoch gibt es gute Chancen, doch am Ende steht ein 1:4.

Artikel anhören Shape

Der Saisonauftakt in der Bezirksoberliga beim Meisterschaftsaspiranten Schwaben Augsburg war für den neuen Trainer der Maihinger Fußballerinnen, Fabian Piechatschek, spielerisch in Ordnung, ergebnismäßig war er aber nicht zufrieden. Gegen ein starkes Heimteam hatten die Rieserinnen durchaus die Chance, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Durch private Termine verhindert waren nur zwölf Spielerinnen zur Verfügung, die bei der Hitze kaum Verschnaufpausen hatten. Eine volle Auswechselbank war ein weiterer Pluspunkt für die favorisierten Augsburgerinnen, bei denen die FClerinnen auch im fünften Anlauf erfolglos blieben. Alle vier Gegentreffer waren Distanzschüsse, die alle knapp unter der Latte und unerreichbar für die FC-Torhüterin einschlugen.

Vielversprechend war der Beginn der Partie, da schon nach zwei Minuten Lisa Leberle eine scharfe Hereingabe von Lisa Koukol knapp verpasste und eine heimische Abwehrspielerin beim Klärungsversuch mit viel Glück ihre Torhüterin anschoss. Die Gastgeberinnen versuchten durch Distanzschüsse zum Torerfolg zu kommen, in den Strafraum gelangten sie selten. Die Augsburger Versuche aus der Ferne konnte Dorentina Preniqi gut parieren. Maihingen spielte konzentriert und sicher aus der Abwehr und hatte gute Kontermöglichkeiten. So wurde Katharina Hofmann, in der 16. Minute einschussbereit geblockt und Lena Stimpfle, schon im Strafraum, wurde von einer Abwehrspielerin abgedrängt. In der 24. Minute fiel dennoch das 1:0, ein strammer Schuss aus 16 Metern war für die FC-Keeperin nicht erreichbar. Davon wenig beeindruckt hatten auch die Maihingerinnen ihre Offensivaktionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .