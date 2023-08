Fußball

vor 17 Min.

Mönchsdeggingen gegen Bissingen: Wiedersehen nach langer Zeit

Plus Der TSV Mönchsdeggingen und der TSV Bissingen bestreiten die Auftaktpartie der Kreisklasse Nord I. Trotz großer Nähe waren beide lange nicht mehr in einer Liga.

Von Klaus Jais

Zwischen Mönchsdeggingen und Bissingen liegen gerade mal neun Kilometer. Doch im regionalen Fußball lagen offenbar Welten zwischen den beiden Turnsportvereinen. Man sah sich zwar regelmäßig bei Vorbereitungsspielen wie im August 2020 (4:1-Sieg für die Südrieser) oder im Februar 2022 (1:0-Sieg für die Kesseltaler), doch im Punktspielbetrieb gehörte man letztmals in der Saison 1996/97 der gleichen Klasse an. Es war damals die A-Klasse Nord, die inzwischen Kreisliga heißt. An diesem Samstag (17 Uhr) startet die Kreisklasse Nord I mit dem landkreisübergreifenden Derby TSV Mönchsdeggingen gegen den TSV Bissingen in die neue Saison.

Seit 2019 ist der Wemdinger Hans-Peter Taglieber der Trainer des TSV Bissingen. Während der Winterpause kehrte Josef Ebermayer zum TSV Bissingen zurück. Der 29-Jährige spielte zuletzt bei den Sportfreunden Friedberg, bis 2017 wirkte er beim TSV Bissingen. Er trug noch mit neun Toren zur Meisterschaft bei. Ebenfalls neunmal hatten Sebastian Kommer und Luca Müske getroffen. Top-Torjäger war freilich Daniel Braun mit 17 Treffern. Trainer bei den Kesseltalern bleibt auch in der Saison 2023/24 „HaPe“ Taglieber: „Wir haben den Vertrag verlängert. Beide wollten dies und wir waren mit dem Vertragsgespräch ruckzug fertig. Ich freu mich drauf. Es kommen auch gute Jugendspieler dazu“, sagt Taglieber. Diese Jugendspieler sind Samuel Thurian, Tobias Linder, Michael Gnugesser und Noah Ganzenmüller. Externe Neuzugänge gab es keine. „Mit der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden, das Saisonziel ist es, in der Klasse drinnen zu bleiben und möglichst vom ersten Spieltag an sich im Mittelfeld der Tabelle aufzuhalten“, erklärt Trainer Taglieber. Der wirkte übrigens schon als Spieler unter dem aktuellen Mönchsdegginger Trainer Jens Meckert, nämlich als Kapitän beim TSV Wemding.

