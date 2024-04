Fußball

20:00 Uhr

Möttingen gegen Marktoffingen: Wer verschafft sich Luft im Abstiegskampf?

Beiden Teams mangelt es an Torjägern: Johannes Rothgang (links im linken Bild, daneben Abteilungsleiter Oliver Heider) ist Möttingens Abwehrchef und hat mit sechs Treffern die meisten Tore erzielt. Marktoffingens Alexander Kirchenbaur (rechts Bild, in Blau) ist in dieser Saison noch ohne Torerfolg.

Plus Fußballspiel der Woche: Im Kreisliga-Keller geht es eng zu. Möttingen braucht am Sonntag dringend Punkte, doch auch die Gäste haben nichts zu verschenken.

Von Klaus Jais

Am 25. Spieltag der Kreisliga Nord steht unter anderen das Riesderby TSV Möttingen gegen den FSV Marktoffingen auf dem Terminplan. Der TSV Möttingen belegt aktuell mit 20 Punkten einen der beiden Direktabstiegsplätze und der FSV Marktoffingen ist mit 26 Punkten alles andere als in Sicherheit. Allerdings haben die Nordrieser ein Spiel weniger. Das direkte Duell verspricht hoch spannend zu werden, denn eine Niederlage können sich beide Teams kaum leisten. Wir haben vorab mit FSV-Coach Kirchenbaur und TSV-Abteilungsleiter Heider gesprochen – Letzterer gab preis, wer nächste Saison Trainer wird.

Der TSV Möttingen hat erst drei Siege vorzuweisen, der letzte datiert vom 10. September (2:0 gegen den TSV Hainsfarth). Danach folgten 16 (!) sieglose Spiele. „Prinzipiell können wir den Großteil der Spielzeit mit unseren Leistungen und der Qualität der Spiele zufrieden sein. Mit den Ergebnissen jedoch natürlich nicht. Dass wir so oft unentschieden gespielt haben, ist teilweise sehr ernüchternd. Zwei Siege mehr und zwei Unentschieden weniger würden in der Tabelle einiges ändern. Wir müssen jedoch in der Realität leben und dürfen keine Gedanken an das Szenario 'was wäre, wenn' verschwenden“, sagt Möttingens Fußball-Abteilungsleiter Oliver Heider.

