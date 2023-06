Neue Gesichter beim FC Pfäfflingen/Dürrenzimmern

Die Generalversammlung des FCPD bringt Veränderungen sowohl im Vorstand als auch am Spielfeldrand. Wer zukünftig in Verantwortung steht.

Der FC Pfäfflingen/Dürrenzimmern hat bei seiner Generalversammlung zwei neue Trainer vorgestellt. Sowohl Fritz Strauß, verantwortlich seit vier Jahren für die erste Mannschaft, als auch Timo Glauning und Philipp Leiß, verantwortlich für die zweite Herrenmannschaft, beenden ihre langjährigen Tätigkeiten als Übungsleiter. Mit René Urban aus Obermichelbach konnte ein neuer und junger Trainer als Nachfolger von Fritz Strauß gefunden werden. Er wird das gemeinsam mit der SpVgg Löpsingen gestellte Team SC D.L.P. übernehmen.

Die Reservemannschaft wird künftig von Manuel Wunder und Kevin Lierheimer gecoacht, zwei Löpsinger Eigengewächse. Im Anschluss folgten die einzelnen Berichte des Schriftführers Wolfgang Wiedemann und des Kassenwarts Daniel Meyer. Der Verein hat in der Vergangenheit gut gewirtschaftet und konnte so die Darlehen für den einstigen Neubau des Sportheims beim BLSV und bei den diversen Mitgliedern zurückbezahlen. Die Versammlung quittierte die erfolgreiche Arbeit des Vorstands mit Beifall und nahm daher die Entlastung der Ämter vor. Jörg Gruber informierte anschließend ausführlich über alle Jugendmannschaften, welche bei der JFG Nordries und beim SC D.L.P. aktiv sind.

Johannes Herrle und Klaus Hänlein im Amt bestätigt

Die notwendige Neuwahl bestätigte den Vorstand im Kern. So wurden die beiden Vorsitzenden Johannes Herrle und Klaus Hänlein ebenso im Amt bestätigt wie der Schriftführer Wolfgang Wiedemann und der Kassenwart Daniel Meyer. Als Beisitzer fungieren Andreas Hertle (wie bisher), Nico Hänlein (neu), Pascal Heinze (neu) und Steffen Wurm (neu). Vorsitzender Johannes Herrle bedankte sich bei den ausscheidenden Beisitzern Bernd Hänlein, Christian Dollmann, Christian Hertle und Markus Meyer für deren Engagement beim FCPD.

Im weiteren Verlauf wurden die Mitgliedsbeiträge für Erwachsene den Anforderungen der Verbände entsprechend angepasst. Die letztmalige Erhöhung erfolgte im Jahr 2011. Ein sehr erfreulicher Punkt war die Ernennung von zwei Ehrenmitgliedern. Die anwesenden Hans Hertle und Rudi Götz wurden aufgrund ihrer Vereinstreue und ihrer großen Verbundenheit zu Ehrenmitgliedern des FCPD ernannt. Zuletzt gab Herrle noch einen Ausblick auf die weiteren Termine und erläuterte, womit sich der Vorstand künftig beschäftigen muss. So gilt es, die Bewässerungsanlage an den Plätzen neu auszurüsten, den Anschluss des Vereinsheims zusammen mit den Germania Schützen an die Nahwärme Pfäfflingen vorzubereiten und laufende Unterhaltsarbeiten fortzusetzen. (AZ)