Niederlage gegen Stätzling bedeutet den Abstieg für die Nördlinger U15

Plus Beim 1:2 gegen den FC Stätzling lassen die Nördlinger U15-Kicker zahlreiche Torchancen aus. Damit ist der Abstieg aus der Bayernliga West besiegelt.

Die U15-Fußballer des TSV Nördlingen haben gegen den FC Stätzling mit 1:2 (1:1) verloren. In der zweiten Halbzeit verpassten die Rieser mehrmals die Führung und Großchancen wurden nicht genutzt. Die Niederlage zieht den Abstieg aus der Bayernliga nach sich, rechnerisch geht zwei Spiele vor Saisonende nichts mehr für die TSV-Mannschaft.

In einer zähen Partie erspielten sich beide Teams in der ersten Halbzeit kaum Torchancen. Eine flach gespielte Hereingabe von Thierry Boko verpassten Alexander Bruchanov und Paul Mack kurz vor dem Torhüter (9.). In der 28. Minute brachte Linus Jüttner den FCS erstmalig in Führung. Die U15-Jungs hatten jedoch gleich die Antwort parat: Nach einem Freistoß von Michel Heinlein köpfte Bruchanov auf das Tor. Den Kopfball konnte der FCS-Keeper gerade noch abwehren, der Abpraller fiel genau Paul Mack vor die Füße. Dieser schob zum umjubelten 1:1-Ausgleich ein (33.).

