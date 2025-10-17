Knappe Niederlage für die Nördlinger U17

Eine unnötige, wenn auch wegen der ersten Halbzeit verdiente 2:3-Niederlage hat die Fußball-U17 des TSV Nördlingen im heimischen Sportpark gegen die Gäste von Wacker Burghausen einstecken müssen.

Nach kurzem Abtasten drängten die körperlich überlegenen Gäste die Heimelf an deren Sechzehner und hatten Pech, als dem einschussbereiten Stürmer der Ball im schlechten Rasen versprang. Die Nördlinger gewannen kaum einen Zweikampf in der ersten Hälfte und folgerichtig fiel das Gegentor, als die Gäste nach einem Nördlinger Freistoß schnell konterten und der Mittelstürmer den Ball volley verwandelte (27.). Noch vor der Pause folgte das 0:2, als der Ball wegen eines technischen Fehlers in der Abwehr nicht geklärt wurde und der Mittelstürmer unbedrängt einköpfen konnte. Noch vor der Pause dann die einzige Chance der Nördlinger durch Muhammed Temizel, der aber über das Tor zielte.

Fußball-U17-Landesliga: Lion Gebel erzielt Anschlusstor für Nördlingen gegen Burghausen

Nach der Pausenansprache der Trainer Kazim Temizel und Simon Gruber kamen die Nördlinger stark verbessert aus der Kabine und trauten sich in den Zweikämpfen mehr zu. Bereits in der 50. Minute hätten sie sich beinahe belohnt, aber der Schuss von Temizel krachte an den linken Pfosten und der Nachschuss von Lion Gebel an den rechten. Vier Minuten später fiel doch das 1:2, als Lion Gebel nach schönem Pass von Thierry Boko vor dem Tor die Nerven behielt.

Das Tor gab den Riesern Auftrieb und sie drängten vehement auf den Ausgleich, aber nach einem weiteren Konter stellte der starke Mittelstürmer der Gäste mit seinem dritten Tor den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Einheimischen gaben trotzdem nicht auf und hatten noch mehrere Abschlüsse, aber das Anschlusstor von Kourosh Chahardoli kurz vor dem Abpfiff kam zu spät. (AZ/jais)

Kader TSV Nördlingen U16: Dibrani; Lo. Braun, Lu. Braun, Brenner, Chahardoli, Dibrani, Dzaparov, Eisen, Elbizim, Gebel, Gebhardt, Merz, Müller, Reitsam, Seefried, Temizel, Wagner