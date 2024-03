Nördlingen bleibt für zwei weitere Jahre BFV-Nachwuchsleistungszentrum

Bei der Evaluation durch BFV-Funktionäre werden die Leistungen des TSV Nördlingen in der Jugendarbeit anerkannt. Worüber sich Dr. Felix Brych besonders freut.

Kürzlich haben Vertreter des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) jeweils mit dem zuständigen DFB-Koordinator Christoph Weber das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) Nördlingen besucht. Abteilungsleiter Talentförderung und Schiedsrichter, Dr. Felix Brych, besser bekannt als FIFA-Schiedsrichter und Weltschiedsrichter der Jahre 2017 und 2021, war zusammen mit BFV-Verbandstrainer Daniel Bierofka und dem BFV-Bezirks-Jugendleiter Paul Reitzle ( Augsburg) zu Gast in Nördlingen. Das Ergebnis ihrer Evaluierung ist eine gute Nachricht für den Fußball-Standort Nördlingen.

Für das NLZ Nördlingen waren der Leiter Fabian Schmidt, der Fußball-Abteilungsleiter des TSV Nördlingen Andreas Langer, Sportdirektor Andreas Schröter und die Trainerin Ricarda Kiessling sowie Trainer Torsten König vertreten. In einer konstruktiven Gesprächsatmosphäre wurden sämtliche Inhalte des NLZ Nördlingen besprochen. Dazu gehörten die Punkte Rahmenbedingungen, Personal, Kommunikation, Qualifizierung, Arbeitsatmosphäre/Zufriedenheit sowie Leistungsstand.

NLZ-Evaluierung in Nördlingen: BFV bestätigt dem TSV gute Arbeit

Abteilungsleiter Andreas Langer berichtete über die gute Entwicklung und Nachhaltigkeit der Herrenteams, die fast ausschließlich mit eigenen ausgebildeten Spielern aus dem NLZ besetzt sind. Er betonte auch, mit welcher Kontinuität auf den Trainerpositionen agiert wird. Auch hier waren die Herrentrainer Andreas Schröter, Karl Schreitmüller und Daniel Kerscher vorher immer aktiv als Jugendtrainer im NLZ-Bereich.

NLZ-Leiter Fabian Schmidt sprach über die sportliche Entwicklung und Ausrichtung. Er nannte zahlreiche Events, die jährlich durchgeführt werden. Als Beispiele sind das bayernweit größte BFV-Feriencamp in Bayern mit über 115 Kindern und 20 Trainerinnen und Trainern, das TSV Torwart-Camp, die dezentrale BFV-Trainerausbildung (unter Leitung von Markus Klaus) oder das Projekt Sportarbeitsgemeinschaft mit dem Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen genannt. In Bezug auf Frauen- und Mädchenfußball verwies Schmidt auch auf die jüngste Erfolgsgeschichte.

BFV-NLZ Nördlingen kann eine gute Bilanz vorweisen

Schmidt zeigte auf, wie viele Spieler in den vergangenen Jahren für den nächsten Schritt Bundesliga-NLZ ausgebildet wurden und wie viele Spieler den Weg zurück gefunden haben. Aktuell sechs Mädchen sowie fast fünfzehn Jungs in den Regionalauswahlen Westbayern oder der Bayernauswahl bestätigt die gute qualitative Nördlinger Ausbildung. Mit elf aktiven Schiedsrichtern zeigt sich auch in diesem Bereich ein hoher Anteil.

DFB-Koordinator Christoph Weber bestätigte die gute Zusammenarbeit. Er zeigte auf, wie viele Regionalmaßnahmen wie Trainingseinheiten, Spiele oder NLZ-Turniere der Region Westbayern in Nördlingen stattfinden. Weber hob vor allem die harmonische, intensive und effektive Zusammenarbeit der DFB-Trainer hervor. Daniel Bierofka nahm erfreut zur Kenntnis, mit wie viel Herzblut am Standort Nördlingen gearbeitet wird.

Durchlässigkeit bis in die erste Mannschaft ist ein großer Pluspunkt

Insgesamt zeigte sich der BFV sehr zufrieden: „In Nördlingen gibt es seit über 40 Jahren eine sehr gute Jugendarbeit, diese Tradition wird auch heute im NLZ fortgeführt. Als Standort ist Nördlingen immer ein guter Gastgeber, was sich in bayerischen und süddeutschen Hallenmeisterschaften widerspiegelt.“ Fabian Schmidt betonte, dass gegenüber dem letzten Evaluierungsgespräch die drei Leistungsteams (U19, U17 und U15) aktuell auf Kurs sind. "Der Bayerische Fußball-Verband war mit der Evaluation in Nördlingen sehr zufrieden. Der Verein ist ein langjähriger Partner in der Talentförderung, was durch die hohe Kontinuität der handelnden Personen dokumentiert worden ist. Viele Personen arbeiten seit über einem Jahrzehnt im BFV-NLZ mit. Sehr erfreulich ist auch die gute Durchlässigkeit von Spielern der Junioren-Mannschaften in die 1. Herrenmannschaft", so Dr. Felix Brych. Dem Standort Nördlingen hat Brych den Status als BFV-NLZ für zwei weitere Jahre zugesichert.

Abteilungsleiter Fußball Andreas Langer: "Wir waren, sind und werden ein zuverlässiger Partner des BFV bleiben. Für den TSV 1861 Nördlingen ist es eine hohe Auszeichnung und zudem ein großes Zeichen der Wertschätzung, dass wir weiterhin ein BFV-NLZ bleiben werden, aber auch für die Stadt Nördlingen, die gesamte Region Donau-Ries und das angrenzende Nachbarland Baden-Württemberg." (AZ)