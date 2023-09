Fußball

Nördlingen gastiert beim vielleicht stärksten Team der Liga

Die Nördlinger Bayernliga-Fußballer (links im Bild: Mirko Puscher) spielen am Sonntag in Augsburg.

Plus Fußball-Bayernliga: Gegen den TSV Schwaben Augsburg wollen sich die Rieser teuer verkaufen. Coach Schreitmüller kündigt eine Überraschung in der Aufstellung an.

Der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen hat am kommenden Sonntag (14 Uhr im Ernst-Lehner-Stadion Augsburg) ein schweres Auswärtsspiel vor sich. Gastgeber ist der Tabellenvierte TSV Schwaben Augsburg, der in dieser Saison erst einmal verloren hat und der mit erst sechs Gegentoren zusammen mit Pipinsried die beste Abwehr der Liga stellt.

Die einzige Niederlage kassierten die Augsburger bereits am zweiten Spieltag (26. Juli), als zu Hause gegen den VfR Garching 2:3 verloren wurde. In der vergangenen Saison verloren die Rieser beide Spiele gegen die Violetten: Zuhause setzte es eine 3:6-Niederlage, und in Augsburg wurde 1:3 verloren. Fünf von neun Toren schoss Julian Kania, der inzwischen zum Regionalligisten 1. FC Nürnberg II gewechselt ist. Er liegt mit sieben Toren an zweiter Stelle der Torschützenliste. In der abgelaufenen Runde erzielte er herausragende 26 Treffer und sicherte sich zudem im Trikot der Bayern-Auswahl die Torjägerkanone beim UEFA Regions' Cup in Spanien. Bei beiden Spielen wurden die Rieser geschwächt: Beim 3:6 sah Nico Schmidt bereits in der zweiten Minute die Rote Karte und beim 1:3 wurde Etienne Perfetto nach 55 Minuten des Feldes verwiesen.

