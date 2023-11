Fußball

Nördlingen gegen Dachau: Duell der Offensivspezialisten

Plus Fußball Bayernliga: Nördlingens nächster Gegner hängt unten in der Tabelle fest, trotz starker Angreifer. Die löchrige Abwehr der Dachauer will der TSV nutzen.

Noch auf zwei Heimspiele in diesem Jahr dürfen sich die Fans des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen freuen. An diesem Samstag (14 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) ist der TSV Dachau 1865 zu Gast und am 25. November gibt Türkspor Augsburg seine Visitenkarte ab. Die guten Leistungen der vergangenen Wochen schlagen sich auch in den Zuschauerzahlen nieder: Noch führt der SV Erlbach mit durchschnittlich 573 Zuschauern diese Tabelle an, doch auf Platz zwei folgt schon der TSV Nördlingen mit einem Schnitt von 572 Zuschauern. Platz drei belegt der SV Kirchanschöring mit 561 Zuschauern.

Nördlingens Trainer Karl Schreitmüller blickt auf die beiden Spiele gegen den FC Gundelfingen zurück: „Wir waren schon bei der Hinspielniederlage die bessere Mannschaft und verloren damals nur, weil wir in der zweiten Halbzeit nachließen. Diesmal waren wir die klar bessere Mannschaft, wobei wir nicht mit Psychotricks gearbeitet haben. Fakt ist, dass wir im Spielberichtsbogen einfach den Maksimovic vergessen haben und stattdessen Manuel Meyer in der Anfangself auftauchte. Erst als wir den schriftlichen Plan vom FCG ausgehändigt erhielten, ist uns dies aufgefallen. Mark Merz informierte dann die Gastgeber, die sich fortan aufführten und recht aufgedreht wirkten. Dabei war im Vorbericht in FuPa erwähnt, dass Maksimovic spielt, aber Mayer und Hertlein wegen Verletzung fehlen. Es gab keine Geheimnisse.“

