Fußball

14:44 Uhr

Nördlingen klettert per Kantersieg in Kirchheim auf den dritten Platz

Plus Fußball-Bayernliga: Der TSV setzt mit einem 7:3-Sieg gegen den Kirchheimer SC ein Ausrufezeichen. Ein Veteran der Rieser sticht mit starker Leistung heraus.

Von Klaus Jais

Neun Tore sind am Samstag in der Münchner Allianz-Arena beim 8:1-Sieg des FC Bayern München über Mainz 05 gefallen. Eine Stunde zuvor gab es im nur 17 Kilometer entfernten Kirchheim zehn Treffer zu sehen: Der TSV Nördlingen gewann beim Tabellenschlusslicht Kirchheimer SC mit 7:3 und hat nun mit Platz drei die beste Platzierung seit der Zugehörigkeit zur Bayernliga erreicht. Außerdem haben die Rieser bereits 28 Auswärtstore erzielt – so viele wie keine andere Mannschaft. Die TSV-Tore erzielten Alexander Schröter, Simon Gruber, Sasa Maksimovic (jeder je zwei Tore) und der starke Manuel Meyer.

TSV-Trainer Karl Schreitmüller beließ es bei der gleichen Startelf, die vor Wochenfrist in Kottern gewonnen hatte. Die Rieser suchten von Beginn an mit jedem Angriff den Abschluss. Mit dem zweiten Abschluss gelang nach vier Minuten der erste Volltreffer: Der Einwurf von Mirko Puscher wurde von Gruber auf Schröter verlängert und der wiederum verlängerte mit dem Kopf in die Maschen. Die Gastgeber waren ebenso gut im Spiel: Alessandro Cazorla versäumte aus guter Position den Ausgleich (5.), auf der anderen Seite köpfte Maksimovic eine Flanke von Meyer vorbei und Mario Taglieber schoss aus 20 Metern über das Tor. In der neunten Minute fiel der schnelle Ausgleich durch Ex-Profi Roman Prokoph nach Zuspiel von Andrii Hert.

