Nördlingen lässt die ersten Punkte liegen

Plus Fußball-Bezirksliga Frauen: Der TSV spielt 1:1 gegen Sielenbach/Inchenhofen. Im Derby Wechingen/Alerheim gegen Reimlingen setzt sich die SG knapp durch.

Im Duell mit einer der Top-Mannschaften der Frauenfußball-Bezirksliga führen die Aufsteigerinnen des TSV Nördlingen bis kurz vor Schluss, müssen sich am Ende aber doch die Punkte mit der SV Sielenbach/ Inchenhofen teilen. Einen knappen Sieg im Bezirksliga-Derby haben die Fußballerinnen der SG Wechingen/ Alerheim am Samstag gefeiert, als die Mannschaft von Gudrun Stähle mit 3:2 gegen die Gäste aus Reimlingen gewann.

TSV Nördlingen – (SG) TSV Sielenbach/TSV 1924 Inchenhofen 1:1 (0:0). Rund 70 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen bei sonnigem Wetter eine ausgeglichene Partie zwischen dem Bezirksliga-Tabellenführer Sielenbach/Inchenhofen und den TSV-Frauen aus Nördlingen, die letztlich 1:1 endete. Der TSV hatte immer noch einige Verletzte in seinen Reihen und konnte somit mehrere Chancen zur Führung in der ersten Halbzeit nicht nutzen. In der Halbzeitpause wurde bei den Spielerinnen angesprochen, noch mehr Druck auf Sielenbach aufzubauen. Der TSV belohnte sich durch ein Tor von Antonia Kawan in der 66. Minute. Die Schützlinge von Trainerin Melanie Hander versuchten weiter, ein zweites Tor zu erzielen. Es verletzte sich in dieser Phase jedoch eine Nördlinger Spielerin und es kam ein leichter Knick in das Angriffsspiel. Der Druck der SG Sielenbach wurde in der 85. Minute durch ein Tor von Anja Breitsameter belohnt und somit trennten sich die beiden Mannschaften mit 1:1. Der TSV war trotz des Unentschiedens mit dem erzielten Ergebnis zufrieden – beide Mannschaften bleiben auf den Plätzen 1 und 2. (jä/jais)

