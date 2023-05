Fußball

vor 17 Min.

Nördlingen und Erlbach liefern sich Aufsteigerduell zum Saisonende

Plus Im letzten Saisonspiel empfängt der TSV Nördlingen den Mitaufsteiger aus Oberbayern. Ein wichtiger Spieler wird dabei nach Verletzungspause wieder auflaufen.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Die Saison in der Fußball-Bayernliga endet an diesem Samstag. Der TSV Nördlingen empfängt im Gerd-Müller-Stadion den SV Erlbach, der mit 41 Punkten auf dem sicheren 13. Platz liegt. Die Rieser ihrerseits belegen aktuell mit 45 Punkten den elften Platz und könnten sich allenfalls noch auf Platz zehn verbessern. Voraussetzung hierfür ist ein eigener Heimsieg, und der FC Gundelfingen (47 Punkte) darf gegen den als Vizemeister feststehenden FC Memmingen nicht gewinnen. Spielbeginn ist bereits um 14 Uhr.

Das vergangene Dienstagstraining leitete Co-Trainer Mark Merz, weil Cheftrainer Karl Schreitmüller beruflich in der JVA Straubing weilte. "Am Dienstag war es eher eine lockere Einheit mit Fußballtennis und kleinen Turnieren", berichtet Merz, der dann am Donnerstag wieder die Trainingsleitung an Schreitmüller abgab. Im Vorfeld des letzten Saisonspiels ist ein kleines Aufwärmprogramm mit den Ballkids geplant, "die uns immer tatkräftig unterstützt haben", so Merz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen