Nördlingens Durststrecke in Kottern hat ein Ende

In den Schlussminuten warfen die Gastgeber (in Rot) alles nach vorne, doch die Nördlinger ließen nichts mehr zu. In der Bildmitte: Luca Trautwein im Kopfballduell.

Plus Fußball-Bayernliga: Nach fast 15 Jahren siegt der TSV wieder bei den Allgäuern. Beim 4:2-Sieg bringt auch ein früher Rückstand die Rieser nicht aus dem Konzept.

Von Klaus Jais

Eine lange Negativserie ist am Samstag für die Fußballer des TSV Nördlingen zu Ende gegangen: Am 2. Mai 2009 hatte der TSV letztmals beim TSV Kottern gewonnen (damals noch in der Bezirksoberliga mit 5:2). Diesmal hielten die Rieser gut dagegen und knüpften nahtlos an ihre Form vor der Winterpause an. Am Ende standen die dritte Heimniederlage der Allgäuer und ein 4:2-Sieg der Rieser.

Die Gäste kamen von Beginn an mit dem Kunstrasen gut zurecht. Einen Fehlpass von Kapitän Matthias Jocham nahm Alexander Schröter auf und prüfte Torwart Antonio Mormone (2.). Nur eine Minute später zielte Manuel Meyer nach einem Zuspiel von Sasa Maksimovic am kurzen Eck vorbei. Mit ihrem ersten Schuss aufs Tor gingen die Gastgeber in Führung: Kai Dusch verwandelte einen Handelfmeter dabei unhaltbar. Regionalliga-Schiedsrichter Elias Tiedeken ( TSV Neusäß) stand günstig, als die Hand von Nico Schmidt bei einem Schuss von Roland Fichtl nach oben ging (7.).

