Nördlingens Serie reißt in Landsberg

Plus Fußball-Bayernliga: Der TSV unterliegt dem Mölders-Team mit 1:2. Die Rieser machen es dem Favoriten aber alles andere als leicht.

In der Fußball-Bayernliga hat der TSV Landsberg zum letzten Heimspiel vor der Winterpause den TSV Nördlingen empfangen, der wiederum sein letztes Auswärtsspiel in diesem Jahr bestritt. Die Lechstädter gewannen vor 590 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht unverdient mit 2:1 (1:0) und übernahmen durch die gleichzeitige Niederlage des TSV Schwaben Augsburg beim SV Heimstetten die alleinige Tabellenführung. Für die Rieser war es nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage das Ende dieser Serie.

Trainer Karl Schreitmüller nahm gegenüber dem 1:0-Sieg über Dachau zwei Änderungen in der Startelf vor: Für Nico Schmidt und Julian Brandt spielten Mario Taglieber und Manuel Meyer. Die erste dicke Chance hatten die Rieser durch Simon Gruber, der Kapitän Alexander Benede Aquayo ins Leere laufen ließ, aber dann allein vor Torwart Ricco Cymer an dessen Fußabwehr scheiterte (7.). Landsberg spielte leichtfüßig, kombinationssicher und bei einem ersten Distanzschuss von Daniel Leugner aus 25 Metern hatte Torwart Daniel Martin die Fäuste oben. Auffällig war der rechte Außenstürmer Amar Cekic mit sehenswerten Dribblings, aber insgesamt stand die Gästedeckung sicher und zeigte sich auf das variable Spiel der Heimelf gut eingestellt.