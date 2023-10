Fußball

11:56 Uhr

Nördlingens Trainer: "Wollen zeigen, dass wir uns weiterentwickelt haben"

Plus Am ersten Spieltag verlor Nördlingen klar gegen Pipinsried – jetzt steht man in der Tabelle vor den Oberbayern. Trainer Schreitmüller ist positiv gestimmt.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Mit komfortablen 30 Punkten geht Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen in die Rückrunde, in der noch fünf Spiele ausgetragen werden. Den Anfang macht die heutige Partie gegen den FC Pipinsried. Letztmals in diesem Jahr ist die Anstoßzeit um 15.30 Uhr. Es sind nicht die Wochen des FC Pipinsried, der in der Bayernliga Süd nach dem 2:2-Unentschieden bei Türkspor Augsburg nach ganz vorne – zumindest vorerst – abreißen lassen muss. Nach einer 2:0-Führung sah die junge Truppe des Regionalliga-Absteigers bereits wie der sichere Sieger aus, fing sich aber noch zwei späte Gegentreffer ein und musste sich letztlich mit einem Remis begnügen. Durch die zwei liegen gelassenen Zähler ist der Rückstand zu Primus TSV Landsberg auf elf Punkte und auf den Tabellenzweiten TSV Schwaben Augsburg auf sieben Zähler angewachsen.

Nördlingen steht nun vor Pipinsried in der Tabelle

"Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir eine 2:0-Führung nicht über die Runde bringen konnten. Der Gegner hat es allerdings gut gemacht und sich diesen Punktgewinn redlich verdient", bilanzierte der sportliche Leiter des FCP, Enver Maltas, der angesprochen auf die Tabellensituation kein Trübsal bläst: "Die Saison ist noch lang und es kann noch viel passieren. Wir haben keine Vorgabe gesetzt, dass wir ganz vorne mitspielen müssen. Klar, wir wollen das Maximum herausholen, aber man muss auch sehen, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben, die immer noch im Findungsprozess steckt." Daniel Gerstmayer ist mit sieben Treffern der torgefährlichste Spieler. Es folgen Benedikt Wiegert (5) und der Ex-Eichstätter Philipp Federl (3).

