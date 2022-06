Nördlinger A-Jugend holt den Landrat-Pokal

Plus Die Nachwuchstalente des TSV Nördlingen siegen in Laub mit 8:0 gegen die (SG) Donau/Kesseltal. Die Entscheidung, das Finale beim Lauber Pfingstturnier auszutragen, führt zu einem Zuschauerrekord.

Vor 460 Zuschauerinnen und Zuschauern hat die A-Jugend des TSV Nördlingen beim Pfingstpokalturnier des Lauber SV den Landrat-Pokal gewonnen. Seit 1997 gibt es diesen Wettbewerb für A-Junioren-Fußballmannschaften. Doch so viele Zuschauer wohnten noch nie dem Endspiel bei. Die Entscheidung, das Finale zwischen der (SG) Donau/Kesseltal und dem TSV Nördlingen im Rahmen des Pfingstpokalturniers des Lauber SV auszutragen, erwies sich als eine gute Idee. Die höherklassigen Rieser, die mit Jan Martin und Luca Trautwein ohnehin nur zwei Spieler des älteren Jahrgangs aufgeboten hatten, gewannen 8:0, wobei die Spielgemeinschaft (bestehend aus den Mitgliedsvereinen SC Tapfheim, SV Donaumünster, BSC Unterglauheim und TSV Bissingen) sogar insgesamt fünf Akteure mit B-Jugend-Spielrecht im Aufgebot hatte.