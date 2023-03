Nördlinger Fußball-U19 glaubt an den Aufstieg

Plus Für die U19 des TSV Nördlingen beginnt am Samstag wieder die Meisterrunde. Für den Drittplatzierten sind der Titel und der Aufstieg immer noch erreichbar.

Die Fußball-U19-Junioren des TSV Nördlingen bestreiten am Samstag ihr erstes Punktspiel in diesem Jahr. Die Rieser müssen beim Tabellenvierten TSV Schwabmünchen antreten. Die Tabelle der Meisterrunde der Bezirksoberliga wird von den noch ungeschlagenen Allgäuer Mannschaften TSV Kottern (10 Punkte) und 1. FC Sonthofen (8 Punkte) angeführt. Auf Platz drei liegt der TSV Nördlingen mit sieben Punkten.