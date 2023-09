Nördlinger Fußball-U19 siegt auch im fernen Murnau

Fußball-U19-Landesliga: Die Göttler-Elf kommt nach 1:1 zur Pause gegen Murnau nochmal zurück und siegt mit 4:1. Der schönste Treffer fällt kurz vor Schluss.

Die Fußball-U19 des TSV 1861 Nördlingen ist am Sonntag beim TSV 1865 Murnau angetreten und hat einen verdienten 4:1-Erfolg für sich verbucht. Nach fünf Spieltagen liegen die Göttler-Schützlinge auf Platz zwei der Tabelle, nur einen Punkt hinter dem FC Deisenhofen II.

Die jungen Rieser erwischten einen Auftakt nach Maß, denn bereits in der neunten Minute hieß es 1:0 für die Gäste. Fabio Siebachmeyer war es, der nach glänzender Vorlage von Max Forisch seinem Gegenspieler im Eins-gegen-Eins keine Chance ließ und den Ball souverän ins lange Eck zirkelte. Die knappe Führung hielt bis zur Halbzeit. In der 64. Minute beförderte Tizian Schatto das Spielgerät per Distanzschuss in die Maschen und stellte die Anzeigentafel auf 1:1.

Fußball-A-Jugend-Landesliga: Nördlingen trifft nach Ausgleich dreifach

Doch die A-Junioren des TSV 1861 Nördlingen verloren nach dem Ausgleichstreffer nicht die Fassung und die Reaktion folgte prompt. Nachdem Bastian Köninger sehenswert von Hannes Dauser bedient wurde, sah er den besser postierten Tom Müller in der Mitte, der ohne Mühe zum 1:2 abschloss. Kurz vor Schluss konnte Hannes Dauser einen Fehler des gegnerischen Innenverteidigers ausnutzen und versenkte den Ball sicher zum 1:3. Das schönste Tor der Partie fiel kurz vor dem Schlusspfiff: Bastian Thum konnte den Ball im Mittelfeld nach einem Fehlpass des Gegners abfangen. Nach einem Doppelpass mit Tom Müller bediente er direkt Bastian Köninger, der ohne Mühe zum 4:1-Endstand traf. Am kommenden Sonntag, um 14.30 Uhr, begrüßt die U19 des TSV Nördlingen den FC Ismaning vor heimischer Kulisse. (gö/jais)

TSV Nördlingen U19: Oettle; Thum, Truffellini (ab 64. Prpic), Rothgang, Dauser, Köninger, Forisch, Almuri (ab 46. Bickelbacher), Siebachmeyer, Wundel, Müller.