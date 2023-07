Nördlinger Fußballer siegen überraschend in Ansbach

Der TSV Nördlingen tritt zum Testspiel beim Regionalligisten SpVgg Ansbach an – und zieht als Sieger von dannen. Neuzugang Rauser trifft beim 3:2-Sieg per Kopf.

Einen Tag nach der 0:4-Niederlage beim ATSV Erlangen war Fußball-Bayernligist TSV 1861 Nördlingen erneut in Mittelfranken zu Gast. Die Rieser gewannen beim Regionalligisten SpVgg Ansbach mit 3:2 (1:1) – ein unerwarteter, aber willkommener Erfolg.

Gegenüber dem Vortag standen sechs andere Spieler in der Startelf: Anstatt Torwart Alverik Montag, Nico Schmidt, Manuel Meyer, Luca Trautwein, Luka Pesut und Alexander Schröter spielten Torwart Daniel Martin, Paul Rauser, Sainey Badjie, Jonathan Grimm, Marc Hertlein und Roman Schlicker von Beginn an. Für beide Mannschaften war es das vorletzte Testspiel vor dem Ligastart. Die Mittelfranken begründeten ihre Niederlage damit, weil viele Spieler des Regionalligakaders angeschlagen sind.

Bayerligist TSV Nördlingen zeigt sich beim Test in Ansbach spritziger

Beim 2:3 gegen den TSV Nördlingen mussten die Ansbacher nicht nur der großen Hitze, sondern auch der starken Belastung Tribut zollen. Dabei ging der höherklassige Favorit nach 22 Minuten durch Florian Seefried in Führung. Zuvor hatten die Gastgeber bereits zwei Möglichkeiten vergeben. Kurz vor Seitenwechsel konnte Simon Gruber per Foulelfmeter ausgleichen. Zuvor hatte Mirko Puscher einen Alleingang über das halbe Spielfeld abgeliefert und konnte im Strafraum nur auf Kosten eines Strafstoßes gebremst werden. Die Gäste aus der Bayernliga waren spritziger und dynamischer. Die Ansbacher hatten auf ihre Vormittags-Trainingseinheit nicht verzichtet und dementsprechend war auch der körperliche Zustand der meisten Akteure.

Knapp zehn Minuten nach dem Seitenwechsel war die SpVgg-Defensive nach einer Flanke von Mario Taglieber in der Zuschauerrolle und Paul Rauser nutzte dies mit einem Kopfball zum 2:1. Keine vier Minuten später verwandelte Gruber den zweiten Foulelfmeter der Gäste zum 3:1. In der Folgezeit versuchten die Gastgeber trotz schwindender Kräfte noch eine Resultatsverbesserung zu erreichen, aber mehr als das 2:3, von Tom Abadjiew per Kopfball erzielt, sprang nicht mehr heraus. (se/jais)

TSV Nördlingen: Martin; Schüler, Hertlein, Puscher (ab 65. Lechler), Grimm, Gruber (ab 65. Beck), Schlicker (ab 46. Pesut), Taglieber, Mayer, Badjie (ab 46. Ernst), Rauser.

