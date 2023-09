Fußball

Nördlinger Fußballerinnen kommen im Pokal gegen den FCA weiter

Plus Die TSV-Frauen siegen knapp mit 3:2 in Augsburg. Auch der TSV Bissingen und die SG Wechingen/Alerheim sind im Hiscox-Bezirkspokal weiter.

In der ersten Runde des Hiscox-Bezirkspokals hatten die Fußballfrauen des TSV Nördlingen noch ein Freilos. In Runde zwei wartete der FC Augsburg, wobei das Spiel auf dem Kunstrasenplatz des Augsburger FC-Akademiegeländes stattfand. Die Gäste aus dem Ries erreichten mit einem 3:2-Sieg die nächste Runde.

Trotz gutem Spiel der Rieserinnen mussten sie gleich in der elften Minute das erste Augsburger Tor, erzielt von Janine Müller, hinnehmen. Die TSV-Frauen schossen noch in der 16. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Anna Dehm. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legten die Nördlingerinnen nochmal nach, wieder war es Anna Dehm zum 1:2 nach Vorlage von Theresa Gnugesser. In der zweiten Halbzeit verhinderte Torfrau Mia Schneider mit tollen Paraden den Ausgleich des FCA. Machtlos war sie jedoch beim Strafstoß der Augsburger wegen eines Fouls im Strafraum. Somit glichen die Augsburgerinnen durch Felicitas Mayr in der 77. Minute zum 2:2 aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

