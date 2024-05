Nördlinger U17 siegt mit 3:0 gegen Sonthofen

Schon nach elf Minuten führen die Rieser gegen die Oberallgäuer. Was für Trainer Kazim Temizel den Ausschlag gab.

Die Fußball-U17-Junioren des TSV Nördlingen kehrten mit einem 3:0-Sieg von der weitesten Auswärtsfahrt beim 1. FC Sonthofen zurück. Am Abend vor dem Spiel hatten die Oberallgäuer mitgeteilt, dass auf Kunstrasen gespielt wird. Auf dem langen, aber schmalen Sportgelände taten sich die Rieser recht schwer, wobei sich der Gegner für seine Verhältnisse teuer verkaufte. „Wir hatten nicht viele gute Spielzüge, gewonnen haben wir dank guter Einzelleistungen“, sagte TSV-Trainer Kazim Temizel.

Die Gäste gingen bereits nach elf Minuten in Führung. Jonah Lang setzte sich über Außen durch, brachte die Flanke auf Nikolas Milicevic, der per Direktabnahme sein 16. Saisontor erzielte. In der Folgezeit fanden die Rieser die Räume nicht. „Wiederholt blieben die Bälle beim Gegner hängen oder wir hatten schlechte Abspiele. Trotz der Führung im Rücken spielten wir es als Mannschaft nicht gut“, erklärte Trainer Temizel. Beste Chance der Heimelf war ein Fernschuss aus 20 Metern, doch Torwart Max Brandner reagierte sehr gut. Zwei Minuten vor der Halbzeit erzielten die Gäste das 0:2. Es war ein glücklicher Treffer. Lang war eher ausgerutscht, doch der Referee zeigte auf den Punkt. Benedikt Seefried verwandelte sicher.

Nördlinger U17 punktet, während die Konkurrenz patzt

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff fiel das beruhigende 0:3 durch Lang. Ausgangspunkt war eine Ecke, die von einigen Spielern verfehlt wurde. „Wir haben insgesamt nicht gut gespielt, aber trotzdem klar gewonnen. Sonthofen hatte auch in der zweiten Halbzeit eine gute Chance“, meinte Temizel abschließend. In der 80. Minute kassierte Efe Temizel noch eine Zeitstrafe, weil er nach dem Pfiff des Schiedsrichters noch schoss. „Ich habe den Pfiff nicht gehört“, gab Temizel an.

„Wir standen in der Defensive gut und wichtig war, dass wir gewonnen haben zumal die Konkurrenten an der Spitze, FC Gundelfingen und TSV Schwaben Augsburg, unentschieden gespielt haben“, freute sich der TSV-Coach über das 1:1 der Titelkonkurrenz. (te/jais)