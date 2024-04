Nördlinger U19 marschiert mit 7:0-Kantersieg weiter

Fußball-U19-Landesliga: Der ASV Cham hat den Riesern kaum etwas entgegenzusetzen. Das Göttler-Team hat Platz eins weiter fest im Griff.

Die Fußball-U19 des TSV 1861 Nördlingen hat im Gerd-Müller-Stadion einen 7:0-Kantersieg gegen den ASV Cham gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Michael Göttler festigten damit ihre Tabellenführung, während die Verfolger FC Ismaning (1:7-Niederlage gegen Deggendorf) und Waldeck-Obermenzing (2:2 bei Schwaben Augsburg) Punkte ließen. Somit sind die Rieser weiterhin die einzige Mannschaft der U19-Landesliga ohne Heimniederlage.

Bereits in der 9. Minute bejubelten die jungen Rieser den ersten Treffer. Fabio Siebachmeyer war es, der nach glänzendem Zuspiel von Max Forisch souverän zum 1:0 traf. Nur wenige Augenblicke später wurde der Vorsprung erhöht. Nachdem Max Forisch den Ball im Mittelfeld abgefangen hatte, bediente er den clever einlaufenden Jan Reicherzer, der den Ball ohne Mühe in die Maschen beförderte (15.).

U19 des TSV Nördlingen schießt den ASV Cham im Gerd-Müller-Stadion ab

Das 3:0 ließ nicht lange auf sich warten: Thomas Schmid setzte zu einem sehenswerten Dribbling an und sah vor dem gegnerischen Tor den besser postierten Bastian Köninger, der den Ball gekonnt über den Gästetorhüter hob (18.). Den Schlusspunkt einer fulminanten ersten Halbzeit setzte erneut Bastian Köninger. Dieser hatte nach tollem Einsatz von Jan Reicherzer und Vorlage von Fabio Siebachmeyer keine Probleme, den Ball über die Linie zu drücken (42.). Mit einer verdienten 4:0-Führung ging es in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang war es ein Auftakt nach Maß. In der 53. Minute eroberte Niklas Rothgang den Ball im Mittelfeld und schickte Jan Reicherzer tief. Dieser ließ dem gegnerischen Torhüter im Eins-gegen-Eins keine Chance und stellte die Anzeigetafel auf 5:0 für die Hausherren. Für das 6:0 sorgte Niklas Rothgang, nachdem er nach Zuspiel von Fabio Siebachmeyer der Hintermannschaft des ASV Cham keine Chance ließ und glänzend abschloss (68.). Für den 7:0-Endstand sorgte Siebachmeyer, der nach toller Vorarbeit von Jonah Lang in die rechte obere Ecke abschloss (88.). Am kommenden Wochenende sind die Rieser spielfrei, ehe es am 5. Mai zum vorentscheidenden Heimspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing kommt. (göt/jais)

TSV Nördlingen U19: Oettle; Schmid, Wundel, Ochs, Truffellini, Rothgang, Forisch (ab 53. Thum), Bickelbacher, Köninger (ab 69. Eireiner), Siebachmeyer, Reicherzer (ab 66. Lang).

Lesen Sie dazu auch