Nördlinger U19 verliert Pokalendspiel mit 0:3 im Elfmeterschießen

Im Endspiel auf Kreisebene des U19-Junioren-Pokals sind die Fußball-A-Junioren des TSV Nördlingen bei der JFG Holzwinkel angetreten. Die stark dezimierten Rieser hatten vor der Partie zehn Ausfälle zu verbuchen und wurden durch drei Spieler der U17 unterstützt. Die JFG siegte mit 3:0 im Elfmeterschießen, nachdem es nach regulärer Spielzeit 0:0 gestanden hatte.

Bereits in der siebten Minute scheiterte Colin Bischof nach einem Eckball am starken Holzwinkel-Torwart Jannis Fischer, der sich später zu Recht "Man of the Match" nennen durfte. In der 35. Minute setzte sich Fabio Siebachmeyer auf dem rechten Flügel durch und knallte den Ball krachend an den rechten Außenpfosten. Die jungen Rieser fanden keinen Weg, den Schlussmann der JFG Holzwinkel zu überwinden, und so ging die erste Halbzeit torlos zu Ende.

U19-Pokalfinale: TSV Nördlingen kann seine Chancen nicht nutzen

Die größte Chance hatte die U19 des TSV Nördlingen kurz nach der Halbzeitpause. Niklas Rothgang behauptete sich auf der linken Hälfte der JFG Holzwinkel und flankte sehenswert auf Jannik Prpic, der jedoch aus fünf Metern erneut am gegnerischen Schlussmann scheiterte. In der Folge hatte die U19 des TSV Nördlingen eine Reihe an hochkarätigen Torchancen, unter anderem in der 67. Minute einen Lattentreffer durch Bastian Köninger, konnte allerdings bis zum Schluss keine davon verwerten.

Die Hausherren hatten über 90 Minuten keinen Torabschluss und befanden sich nur äußerst selten in der Nördlinger Hälfte. In der regulären Spielzeit konnte kein Sieger ermittelt werden, und so ging es ins Elfmeterschießen. Dort versagten die Nerven der jungen Rieser, denn alle Schützen scheiterten an Jannis Fischer und so gewannen die A-Junioren der JFG Holzwinkel mit 3:0 durch die Elfmetertreffer von Stefan Karrer, Marco Kalkbrenner und Dominik Bauer.

TSV Nördlingen: Oettle; Schmid, Rothgang, Diemer (46. Minute Peter), Ochs, Wundel, Thum, Siebachmeyer, Bischof, Geiß (60. Minute Köninger), Prpic.

