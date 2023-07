Fußball

14:30 Uhr

Nur ein 3:3 im letzten Test für den TSV Nördlingen

Plus Gegen Landesligist SG Quelle Fürth führen die Rieser schon mit 3:0, aber am Ende steht ein Remis. Die Einwechselspieler entfalten nicht die gewünschte Wirkung.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Im letzten von insgesamt fünf Vorbereitungsspielen hat der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen gegen den Landesligisten SG Quelle Fürth nur ein 3:3 nach einer 3:0-Führung erreicht. Alle drei Gästetore erzielten eingewechselte Spieler.

Die Gastgeber spielten trotz der enormen Temperaturen mit viel Tempo, aber nicht immer präzise. Die Gästeabwehr hinterließ bis zur Trinkpause einen sicheren Eindruck und ließ nur eine Chance durch Simon Gruber zu (15.). Insbesondere Manuel Meyer machte auf dem linken Flügel ordentlich Betrieb. Seine Hereingabe setzte Alexander Schröter an den Pfosten und Meyer selbst prüfte Torwart Alexander Skowronek. In der 29. Minute fiel der verdiente Führungstreffer durch einen Schuss von Meyer ins kurze Eck nach Pass von Paul Rauser. Und in der 42. Minute folgte das 2:0 durch einen satten 13-Meter-Schuss von Jens Schüler, der im zweiten Versuch traf.

