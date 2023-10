Fußball

vor 33 Min.

Oettingen gegen Hainsfarth: Wer gewinnt das Nordries-Derby?

Plus Fußball Kreisliga Nord: Das Nachbarschaftsduell steht am Sonntag wieder an. Beide Teams stehen nur mittelmäßig da, aber dieses Spiel will keiner verlieren.

Von Daniel Weigl Artikel anhören Shape

Dortmund gegen Schalke. AC Mailand gegen Inter Mailand oder City gegen Manchester. „Derbyzeit ist die schönste Zeit“ heißt es flapsig in der Fußballersprache. Das ist im Profifußball genauso wie in den Amateurligen. Am Sonntag steht in der Kreisliga Nord wieder ein brisantes Nachbarschaftsduell an: Am weißen Kreuz trifft der TSV Oettingen auf den TSV Hainsfarth. Vier Kilometer liegen die beiden Sportplätze auseinander, und auch in der Tabelle ist der Abstand gering.

Oettingen hat als Tabellensiebter zwei Punkte mehr auf dem Konto als der Kontrahent aus Hainsfarth. Das soll am besten mindestens so bleiben, wenn es nach Oettingens Trainer Christoph Greiner geht. „Wir wollen auf jeden Fall, dass Hainsfarth hinter uns bleibt, am besten wäre es natürlich, wenn wir mit einem Sieg den Abstand noch vergrößern“, so der Übungsleiter. Dass dies kein einfaches Unterfangen wird, weiß der Trainer aus der Vergangenheit. „Derby sagt schon alles! Die letzten Partien waren immer hart umkämpft und so wird es auch diesmal werden.“ Besonders in Erinnerung hat Greiner noch den letzten Spieltag der vergangenen Saison, als Oettingen noch um den Aufstiegsrelegationsplatz kämpfte und Hainsfarth gegen den Abstieg. 2:2 endete das Derby auf dem „Burschel“ genannten Sportplatz der Hainsfarther.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen