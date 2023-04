Ottinger Bayern-Fans wollen sich mit ihren Stars messen

Der Fanclub Red Wood Cats bewirbt sich für das Traumspiel mit dem FC Bayern München. Wenn dies gelingt, dürfen sich Fans auf Müller, Musiala und Co. freuen.

Eine positive Bilanz hat der Vorstand des FC-Bayern-Fanclubs Red Wood Cats aus Otting bei seiner Generalversammlung gezogen. Der Bayern-Fanclub hat insgesamt 1173 Mitglieder und zählt somit zu den größten in Schwaben. Vorsitzender Erhard Witt begrüßte 156 Vereinsmitglieder im voll besetzten Vereinsheim in Otting.

In seinem Rückblick berichtete Witt von zahlreichen Aktivitäten, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurden. Unter anderem waren hier die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen, die besuchten Stadionfahrten, das Weißwurstfrühstück und das Kesselspeckessen im Vereinsheim, das Dorffest und Schützenfest in Otting, die Einladung zum 125-jährigen Bestehen des Krieger- und Soldatenvereins aus Weilheim, das Kellerfest der Brauerei Gutmann aus Titting, ein Vereinsausflug ins Ahrtal und der Weihnachtsgottesdienst mit anschließender Weihnachtsfeier in der Mehrzweckhalle in Fünfstetten zu nennen.

Barbara Peiker ist neue Schriftführerin

Der Höhepunkt des Vereinsjahres war laut Witt das Sommerfest. Außerdem wurden die Tische und Stühle im Vereinsheim erneuert sowie der Anbau winterfest gemacht. Nach seinen Dankesworten übergab Witt an Andrea Siekmann, die einen ausführlichen Finanzbericht vorlegte. Kassenprüfer Stefan Pfeifer bestätigte eine anstandslose Kassenführung.

Nach dem Kassenbericht sprach Cornelia Beck über die getätigten Spenden im vergangenen Jahr und verriet den Mitgliedern einen besonderen Plan für 2024: Der Fanclub möchte sich für das Traumspiel des FC Bayern München bewerben. Bei erfolgreicher Bewerbung dürfen sich die Bayern-Fans aus Otting mit ihren Stars auf dem Platz messen. Nach den Berichten wurde noch eine Änderung im Vorstand durchgeführt. Marina Beck schied als Schriftführerin aus, weshalb die Position neu besetzt werden musste. Somit wurde Barbara Peiker neu in das Amt gewählt. (AZ)