vor 17 Min.

„Perfekter Tag“ für den TSV Nördlingen

Plus Gegen Landsberg zeigen die Nördlinger Fußballer eine geschlossene Mannschaftsleistung und gewinnen furios mit 3:0. Maksimovic überzeugt bei Startelf-Debüt.

Von Nico Lutz

Mehr als 800 Zuschauerinnen und Zuschauer hat die Bayernliga-Partie zwischen dem TSV Nördlingen und dem TSV Landsberg am Samstagabend in das Gerd-Müller-Stadion gelockt, und die wurden für ihre Entscheidung belohnt: Sie sahen ein schnelles, abwechslungsreiches und vor allem chancenreiches Spiel, an dessen Ende der TSV Nördlingen verdient seinen ersten Heimsieg in dieser Spielzeit feierte.

Von einem anfänglichen Abtasten konnte in dieser Partie keine Rede sein. Landsberg, bei denen Ex-Bundesligaprofi Sascha Mölders zunächst auf der Bank saß, testete bereits nach zwei Minuten Schlussmann Daniel Martin, der mit einer Faustabwehr reagierte. Auch die Heimmannschaft, die erstmals mit Sasa Maksimovic und Daniel Ernst begann, war sofort im Spiel und fiel durch aggressives Anlaufen auf. Maksimovic konnte nach vier Minuten einen Rückpass der Landsberger erlaufen, doch er wurde bei seinem Abschluss im letzten Moment geblockt. Kurz darauf eroberte der TSV erneut einen Ball im Spielaufbau der Gäste, doch Maksimovics Zuspiel war zu ungenau für Ernst. Eine Minute später hatte Nördlingen mehr Glück: Nach einer Freistoßvariante von Manuel Meyer wurde ein Abschluss zunächst geblockt, doch der zweite Ball landete bei Nico Schmidt, der aus kurzer Distanz zur Führung einschob.

