Philipp Buser: "Lassen uns von niemandem aus dem Konzept bringen"

Plus Für den SV Holzkirchen beginnt die Bezirksliga-Saison. Spielertrainer Philipp Buser gibt Auskunft zu den Verletzten und den Chancen auf den Klassenerhalt.

Von Klaus Jais

Wie sind Sie mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden? Von vier Testspielen wurden zwei gewonnen, zwei wurden verloren. Außerdem wurde das Turnier bei der 75-Jahr-Feier des SV Schwörsheim-Munningen gewonnen.



Philipp Buser: Ergebnisse spielen für mich in der Vorbereitung keine Rolle. Vielmehr sind es die Erkenntnisse aus den Trainingseinheiten und vor allem aus den Spielen – hier gilt es, die richtigen Lehren und Schlüsse zu ziehen, sodass wir uns ständig weiterentwickeln. Leider hatten wir die letzten Wochen ziemliches Verletzungspech und einige Stamm- und Führungsspieler konnten nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Jedoch kann man durchaus zufrieden sein, wie die Jungs mitziehen, trainieren und sich gegenseitig motivieren.

Im Wesentlichen spielt die Mannschaft der vorherigen Kreisligasaison. Die einzigen externen Neuzugänge sind Florian Michel vom Lauber SV, Omar Zaki vom FSV Flotzheim und Klaus Altenburger vom SC Unterschneidheim. Haben diese Bezirksliganiveau? Für welche Spieler hat sich der SV Holzkirchen noch ernsthaft interessiert?



Buser: Das ist richtig, wir werden nahezu mit dem gleichen Kader der Vorsaison in die Bezirksligasaison starten. Florian Michel konnte als einziger Neuzugang die komplette Vorbereitung absolvieren und zeigte hier durchaus positive Auftritte. Klaus Altenburger, ein alter Bekannter aus vergangenen Bezirksligajahren des SVH, fehlt noch etwas die Spielpraxis und wird nach und nach wieder an die Bezirksliga herangeführt. Omar Zaki absolvierte bisher erst zwei Trainingseinheiten, da er noch etwas angeschlagen war. Er traf aber bereits bei seinem zweiten Einsatz im SVH-Trikot beim Turnier in Schwörsheim gegen den TSV Hainsfarth mit einem schönen Schlenzer zum 1:0. Wie schon mal erwähnt, hatten wir mit drei bis vier externen Spielern engeren und persönlichen Kontakt. Ziel war es, dass wir uns gezielt und punktuell verstärken. Leider kam es aus unterschiedlichen Gründen der Spieler zu keinem Wechsel – dies bedauere ich sehr, da ich davon überzeugt bin, dass dies definitiv eine jeweilige "Win-win-Situation" gewesen wäre. Um welche Spieler es sich hierbei handelte, wird natürlich – wie jeweils besprochen – vertraulich behandelt.

