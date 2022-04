Fußball

vor 19 Min.

Pokalfinale für Reimlingen unter erschwerten Bedingungen

Plus Reimlingens Trainer beklagt vor dem Endspiel des Kreispokals gegen Günzburg den enormen Termindruck.

Von Klaus Jais

Am Samstag (Spielbeginn 14.30 Uhr) steigt in Reimlingen das Totopokal-Endspiel des Fußballkreises Donau. Es stehen sich der Kreisligist FSV Reimlingen und der Bezirksligist FC Günzburg gegenüber. Neben den lukrativen Prämien von BFV-Partner Lotto Bayern (der Gewinner erhält 1600 Euro Siegprämie) dürfen sich die Kreis-Champions auch über die Teilnahme an der ersten Hauptrunde des Totopokal-Wettbewerbs 2022/2023 freuen.

