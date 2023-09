Reimlinger Fußballerinnen müssen sich mit einem Punkt begnügen

Zum Saisonauftakt sichern sich die Fußball-Damen des FSV Reimlingen beim SSV Alsmoos-Petersdorf/TSV Hollenbach einen Punkt. Es wäre aber mehr drin gewesen.

Mit der Partie gegen den Mitaufsteiger SSV Alsmoos-Petersdorf/ TSV Hollenbach sind die Reimlinger Bezirksliga-Fußballerinnen in die neue Saison gestartet und haben sich dabei ihren ersten Punkt verdient. Angesichts des Spielverlaufs muss man aber von zwei verlorenen Punkten sprechen, denn die Rieserinnen waren beim 0:0 drückend überlegen.

Zu Beginn gab es ein vorsichtiges Abtasten auf beiden Seiten. Die Abwehr um die beiden Innenverteidigerinnen Carolin Wohlfrom und Luisa Saur sowie Debütantin Mila Krause im Tor standen sicher und waren ruhig und souverän im Spielaufbau. In der 20. Minute dann endlich die erste Torchance: Nach einem perfekten Schnittstellenpass von Lisa Tischinger auf Theresa Stengl scheiterte diese erst an der Torfrau und im Nachschuss am Pfosten. Nach einem Alleingang ging der Schuss von Stengl am langen Pfosten vorbei. Sarah Maurer hatte nach einem Querpass von Lara Helmschrott die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an einer herbeigeeilten Verteidigerin.

Reimlingerinnen gelingt kein Tor in Petersdorf

Zur Halbzeit brachte Jana Tischinger mit ihrem Pflichtspiel-Comeback nach einer OP im März neuen Schwung ins Spiel. Der FSV spielte sich mit tollen Kombinationen mehrere Großchancen heraus. In der 55. Minute eroberte sich Jasmin Bevilacqua durch effektives Offensivpressing den Ball, konnte ihn aber nicht im Tor unterbringen. Einen diagonalen Ball von Jutta Kühn haute Stengl per Direktabnahme übers Tor. Gleich darauf legte Tischinger wieder auf Bevilacqua auf, diese konnte den Ball aber nicht optimal kontrollieren und verlor ihn leichtfertig. Nach einer klasse Kombination über L. Tischinger und Maurer blieb Stengl ohne Erfolg.

Die immer wieder offensiv mit aufgerückte Außenverteidigerin Lara Büchler spielte ihren Vorderfrauen Möglichkeiten heraus, doch das längst verdiente 0:1 blieb aus. Zehn Minuten vor Schluss war es wieder Tischinger, die dieses Mal Helmschrott in eine optimale Abschlussposition brachte, doch auch ihr fehlte die Genauigkeit im Abschluss. Youngster Lorena Christ brachte mit ihrem ersten Einsatz in der Bezirksliga nochmals Schwung ins Spiel. Nach einem tollen Flankenlauf und Querpass von Helmschrott rutschte Tischinger um wenige Zentimeter am Ball vorbei. Angesichts der drückenden Überlegenheit und der Vielzahl der vergebenen Chancen trauert man im Reimlinger Lager dem verlorenen Sieg nach. Am kommenden Kirchweih-Wochenende erwarten die Damen in Blau-Weiß den SV Wörnitzstein-Berg am Samstag im heimischen Waldstadion. (AZ)