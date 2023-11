Fußball

vor 17 Min.

Reimlinger Gegner sagt: "Habe noch nie so unverdient gewonnen"

Die Reimlinger (hier in Blau im Spiel gegen Alerheim) haben sich am Sonntag kurz vor Spielende einen Tiefschlag von der SG Buchdorf/Daiting eingefangen.

Plus Fußball-Nachlese: Die SG Buchdorf nimmt Reimlingen am Schluss den sicher geglaubten Sieg, Niederhofen holt gegen Mönchsdeggingen dreimal einen Rückstand auf.

Von Nico Lutz Artikel anhören Shape

Brutal ehrlich und fast schon entschuldigend, so klingt die Spielanalyse von Buchdorfs Spielertrainer Andreas Maier nach dem Auswärtsspiel in Reimlingen: „Ich habe noch nie in meiner Karriere so unverdient gewonnen. Reimlingen hätte uns deutlich schlagen müssen.“ Denn anstelle einer deutlichen Niederlage setzte sich die SG mit 3:2 durch, nachdem man bis zur 88. Minute mit 0:2 in Rückstand lag. Doch wie kam die Wende noch zustande?

„Bis auf die erste Viertelstunde haben wir kein Land gesehen. Reimlingen macht zwei Tore, verschießt einen Elfmeter und vergibt weitere Hochkaräter. Durch ein Eigentor nach einem Standard gelingt uns dann der Anschluss“, so Maier. Der unfreiwillige Treffer von Reimlingens Spielertrainer Dominik Kohnle zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ließ Buchdorf noch einmal aufhorchen und tatsächlich folgte das Unvorstellbare: „Danach werfen wir alles nach vorne, bei einem eigentlich harmlosen langen Ball setzen wir nach und Reimlingen verursacht ein zweites, sehr unglückliches Eigentor, bei dem der Verteidiger mit dem Schienbein über seinen Torhüter hinweg trifft. Damit waren wir überglücklich, ich wollte nur noch hinten dicht machen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen