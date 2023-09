Fußball

vor 17 Min.

Rieser Bezirksliga-Fußballerinnen sind im Aufwind

Plus Frauenfußball Bezirksliga: Die Aufsteiger-Teams aus Nördlingen und Reimlingen siegen in knappen Partien. Der TSV dreht dabei einen 0:3-Rückstand.

Zwei von drei Rieser Fußball-Mannschaften in der Bezirksliga der Frauen haben am Wochenende Siege gefeiert: Während die Reimlingerinnen bei ihrem 3:2-Heimsieg gegen den SV Wörnitzstein-Berg erst am Ende etwas zittern mussten, haben die Nördlingerinnen in Gerolsbach eine grandiose Aufholjagd hingelegt und nach 0:3-Rückstand noch einen 4:3-Sieg gefeiert. Das dritte Rieser Team, die SG Wechingen/ Alerheim, konnte seine Niederlage vom ersten Spieltag nicht wiedergutmachen, das Spiel gegen Baiershofen wurde auf den 25. November verlegt. (mab)

Antonia Kawan lässt die Nördlingerinnen in Gerolsbach jubeln

FC Gerolsbach – TSV Nördlingen 3:4 (2:0). Von Beginn an waren die Hander-Schützlinge aus Nördlingen, die wieder wichtige Ausfälle sowohl im Tor als auch dem Feld kompensieren mussten, spielerisch überlegen, gerieten aber dennoch früh in den Rückstand, als Johanna Roscher in der neunten Minute das 1:0 erzielte. In der 33. Minute erhöhte Theresa Bauer auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit, was die Gäste aber mental noch stärker ins Spiel brachte. Selbst nach dem 0:3 zu Beginn der zweiten Halbzeit (Lena Ölbaum/56.) konnten die Rieserinnen durch eine geschlossene kämpferische Mannschaftsleistung und einem Steckball von Maja Greiner auf Antonia Kawan auf 1:3 verkürzen.

